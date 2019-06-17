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Травмы и поломку Harley Davidson свердловский суд оценил в 688 тысяч

11:42, 17 Июнь 2019
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Фото: pixabay.com
Мотоциклист попал в ДТП по вине компании, осуществляющей ремонт улицы Токарей.

Екатеринбуржец попал в ДТП в сентябре 2017 года. На мотоцикле Harley Davidson мужчина ехал по улице Токарей, где шли ремонтные работы, из-за которых образовался перепад асфальтобетонного покрытия: длиной три метра, шириной 11,6 метров и глубиной — 10 сантиметров. Попав на проблемный участок дороги, мужчина получил травмы, а мотоцикл — механические повреждения.

В Кировском районном суде установили, что дорожные знаки, предупреждающие автолюбителей об опасном участке трассы, были установлены с нарушениями. «Ограничение максимальной скорости» и«Неровная дорога» находились не на месте. А знака «Дорожные работы» и фонарей красного и желтого цвета на ограждении не было совсем.

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Ремонт улицы Токарей выполнял трест Уралтрансспецстрой». В иске пострадавший мотоциклист просил компанию, выполнявшую ремонт дорожного полотна, компенсировать:

770,3 тысячи рублей (запчасти и ремонт мотоцикла),

7 200 рублей (стоимость дефектовки),

6 883 рублей (медицинские услуги и лекарства),

10 000 рублей (шлем),

3 850 (перчатки),

18 000 (телефон).

В две тысячи рублей мужчина оценил компенсацию морального вреда и пять тысяч составили судебные издержки и госпошлина. Общая сумму иска составила почти 825 тысяч рублей.

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Кировский районный суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с треста Уралтрансспецстрой» возмещение ущерба в размере 666 178 рублей. Компенсацию морального вреда, стоимость дефектовки и затраты на медицинские препараты суд оставил без изменений.

Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, заявив, что «надлежащим образом исполнил свои обязанности по обеспечению безопасности движения» и предположив, что истец нарушил скоростной режим. Но судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, подтвердив, что причиной ДТП стали неудовлетворительные дорожные условия. Трест Уралтрансспецстрой» выплатит мотоциклисту 688 467 рублей.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, ДТП, Екатеринбург, суд, Свердловский областной суд, ремонт дорог
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