Травмы и поломку Harley Davidson свердловский суд оценил в 688 тысяч

Екатеринбуржец попал в ДТП в сентябре 2017 года. На мотоцикле Harley Davidson мужчина ехал по улице Токарей, где шли ремонтные работы, из-за которых образовался перепад асфальтобетонного покрытия: длиной три метра, шириной 11,6 метров и глубиной — 10 сантиметров. Попав на проблемный участок дороги, мужчина получил травмы, а мотоцикл — механические повреждения.

В Кировском районном суде установили, что дорожные знаки, предупреждающие автолюбителей об опасном участке трассы, были установлены с нарушениями. «Ограничение максимальной скорости» и«Неровная дорога» находились не на месте. А знака «Дорожные работы» и фонарей красного и желтого цвета на ограждении не было совсем.