Свердловские полицейские поймали 150 пьяных водителей за выходные

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За минувший уик-энд полицейские также зафиксировали 78 случаев , когда за рулем автомобилей находились люди , никогда не получавшие права. Также поймали 21 водителя , ранее лишенных водительских удостоверений. Сообщается , что за пять месяцев по вине пьяных за рулем погибли 20 человек.

Сотрудники ГИБДД по Свердловской области задержали почти 150 нетрезвых водителей за выходные. 14 из них за пьяную езду поймали уже второй разрассказали в региональном ГУ МВД.