Свердловские полицейские поймали 150 пьяных водителей за выходные
14:10, 17 Июнь 2019
По вине нетрезвых за рулем погибло 20 человек за пять месяцев.
Сотрудники ГИБДД по Свердловской области задержали почти 150 нетрезвых водителей за выходные. 14 из них за пьяную езду поймали уже второй раз, рассказали в региональном ГУ МВД.
За минувший уик-энд полицейские также зафиксировали 78 случаев, когда за рулем автомобилей находились люди, никогда не получавшие права. Также поймали 21 водителя, ранее лишенных водительских удостоверений. Сообщается, что за пять месяцев по вине пьяных за рулем погибли 20 человек.
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