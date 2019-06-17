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Свердловские полицейские поймали 150 пьяных водителей за выходные

14:10, 17 Июнь 2019
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Фото: архив ЕТВ
По вине нетрезвых за рулем погибло 20 человек за пять месяцев.
Сотрудники ГИБДД по Свердловской области задержали почти 150 нетрезвых водителей за выходные. 14 из них за пьяную езду поймали уже второй раз, рассказали в региональном ГУ МВД.

За минувший уик-энд полицейские также зафиксировали 78 случаев, когда за рулем автомобилей находились люди, никогда не получавшие права. Также поймали 21 водителя, ранее лишенных водительских удостоверений. Сообщается, что за пять месяцев по вине пьяных за рулем погибли 20 человек.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, пьяные, полиция Екатеринбурга
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