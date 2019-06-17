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Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

15:29, 17 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Верующие сочли одно из высказываний народного избранника оскорбительным и провокационным.

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова. На одном из заседаний рабочей группы по храму святой Екатерины народный избранник сказал следующее: «Не будет храма — будут мечети, еще одну Швейцарию получите. Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном».

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов заявил, что в словах депутата мечеть представляется »как нечто заведомо нежелательное, негативное, при том что значительную часть населения России составляют мусульмане». По мнению Мухутдинова, противопоставление православия и ислама »ведет к розни и вражде на почве религии». Представитель мусульман также предположил, что высказывание Колесникова «ставит под сомнение светский характер российского государства», — и, наконец, назвал его оскорбительным, провокационным и недопустимым, сообщает пресс-служба Духовного областного управления мусульман.

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Артур Мухутдинов
председатель Духовного управления мусульман Свердловской области
К чести екатеринбуржцев и в целом жителей Свердловской области вне зависимости от их вероисповедания очень многие выражают свое несогласие с вашими словами и указывают, что подобные заявления уничтожают мир и согласие в обществе. Наконец, ваши фразы вызвали отклик и резонанс и во многих других российских регионах, откуда мы получаем осуждения в ваш адрес.

Артур Мухутдинов
Александр Колесников в разговоре с ЕТВ отказался комментировать обращение мусульман. «Обращения я не видел. Будет обращение — будет ответ. Как я могу что-то сказать на то, чего не видел?» — сказал депутат гордумы.
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Мэр и губернатор разошлись в оценках.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, оскорбление чувств власти, скандал, Александр Колесников, Екатеринбург, Александр Колесников
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