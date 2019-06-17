Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова. На одном из заседаний рабочей группы по храму святой Екатерины народный избранник сказал следующее: «Не будет храма — будут мечети, еще одну Швейцарию получите. Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном».

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов заявил, что в словах депутата мечеть представляется »как нечто заведомо нежелательное, негативное, при том что значительную часть населения России составляют мусульмане». По мнению Мухутдинова, противопоставление православия и ислама »ведет к розни и вражде на почве религии». Представитель мусульман также предположил, что высказывание Колесникова «ставит под сомнение светский характер российского государства», — и, наконец, назвал его оскорбительным, провокационным и недопустимым, сообщает пресс-служба Духовного областного управления мусульман.