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Шипулин начал тренировать политиков

13:05, 17 Июнь 2019
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Фото: Виктор Шептий / Instagram
Биатлонист провел «случайный» мастер-класс для Виктора Шептия.
Биатлонист Антон Шипулин провел тренировку для лидера свердловской ячейки «Единой России» Виктора Шептия. По словам партийного функционера, у Шипулина «в запасе много необычных упражнений для мышц-стабилизаторов». «Спасибо за случайный мастер-класс прославленному Олимпийскому чемпиону!» — написал Шептий в Instagram.
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Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Затем он решил баллотироваться в Госдуму от «Единой России». Место освободилось после того, как Сергея Бидонько назначили вице-губернатором Свердловской области. Сейчас биатлонист ведет избирательную кампанию на севере региона.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Единая Россия, Екатеринбург, Виктор Шептий, Антон Шипулин
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