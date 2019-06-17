Шипулин начал тренировать политиков

Биатлонист Антон Шипулин провел тренировку для лидера свердловской ячейки « Единой России» Виктора Шептия. По словам партийного функционера , у Шипулина « в запасе много необычных упражнений для мышц-стабилизаторов». « Спасибо за случайный мастер-класс прославленному Олимпийскому чемпиону!» — написал Шептий в Instagram.