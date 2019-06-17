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S7 заплатит 30 тысяч за жару на рейсе Новосибирск – Екатеринбург

11:29, 17 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В самолете, на котором был фронтмен «Чайф» Владимир Шахрин, не работали датчики температуры.

Авикомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за жару на рейсе Новосибирск — Екатеринбург, на котором 2 декабря 2018 года летел фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин. Сначала пассажиров продержали в автобусе с открытыми дверями в -25 градусов, а потом решили согреть в адском пекле воздушного судна Embraer 170. Шахрин терпел, но когда другим пассажирам стало плохо, он закатил скандал, требуя понизить температуру в салоне.

Проверка показала, что в самолете не работали кондиционер и датчики температуры. Транспортный прокурор Новосибирска потребовал, чтобы персоналу перевозчика объяснили, как работает кондиционер на Embraer 170 зимой. Кроме того, появился бюллетень «Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период», сообщили ЕТВ в пресс-службе западно-сибирской транспортной прокуратуры. Но S7 все равно придется ответить за нарушение прав пассажиров и заплатить 30 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , S7, авиакомпания , пассажиры
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