S7 заплатит 30 тысяч за жару на рейсе Новосибирск – Екатеринбург

Авикомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за жару на рейсе Новосибирск — Екатеринбург, на котором 2 декабря 2018 года летел фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин. Сначала пассажиров продержали в автобусе с открытыми дверями в -25 градусов, а потом решили согреть в адском пекле воздушного судна Embraer 170. Шахрин терпел, но когда другим пассажирам стало плохо, он закатил скандал, требуя понизить температуру в салоне.

Проверка показала, что в самолете не работали кондиционер и датчики температуры. Транспортный прокурор Новосибирска потребовал, чтобы персоналу перевозчика объяснили, как работает кондиционер на Embraer 170 зимой. Кроме того, появился бюллетень «Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период», сообщили ЕТВ в пресс-службе западно-сибирской транспортной прокуратуры. Но S7 все равно придется ответить за нарушение прав пассажиров и заплатить 30 тысяч рублей.