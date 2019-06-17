Прокуратура пытается вернуть зарплату свердловчанину
18:45, 17 Июнь 2019
Предприятие не отдает своему работнику 93 тысячи.
Свердловская прокуратура возбудила уголовное дело из-за задолженности перед работником предприятия ООО «ФортРос». Компания удерживает 93 тысячи рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе ведомства.
Прокуратура установила, что предприятие могло погасить долг — но этого не сделало. Поэтому по материалам дела следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Расследование проконтролирует прокуратура.
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