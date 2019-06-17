Бунт ларечников сорвал план мэрии Екатеринбурга по изгнанию киосков
16:32, 17 Июнь 2019
Снос первых объектов обещают отсрочить на три года.
План мэрии Екатеринбурга по уничтожению и переселению киосков из центра города заработает минимум через три года. Такое обещание вице-губернатор Сергей Бидонько дал предпринимателям, которые не нашли себя в схеме размещения нестационарных торговых объектов. В администрации Екатеринбурга решили создать рабочую группу, которая должна придумать, как смягчить эти условия. Предложения будут принимать в течение месяца.
«У нас на сегодня их официально 2,3 тысячи человек в схеме объектов нестационарной торговли, это десятки, а может и сотни миллионов рублей налогов, это тысячи занятых людей. Мы должны эти вопросы тоже учитывать», — объяснил Бидонько.
Главная претензия владельцев киосков касается чемпионата мира по футболу. К празднику им предложили обновить внешний вид киосков за свой счет, а взамен обещали, что три года они будут стоять на прежнем месте, чтобы отбить все затраты. Через год часть из них решили выселить.
«Это несправедливо, надо свое слово держать. И второе: сокращение объектов нестационарной торговли не должно быть резким, а должно быть растянуто на 3-4 года».
Согласно плану мэрии, к 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. По мнению мэрии, это сделает торговлю «цивилизованной». Бороться с киосками депутаты гордумы предлагали более радикально — устроить «ночь длинных ковшей» и раскатать все эсккаваторами. ЕТВ разбирался, что ждет Екатеринбург без киосков, читайте здесь.
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