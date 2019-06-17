Бунт ларечников сорвал план мэрии Екатеринбурга по изгнанию киосков

План мэрии Екатеринбурга по уничтожению и переселению киосков из центра города заработает минимум через три года. Такое обещание вице-губернатор Сергей Бидонько дал предпринимателям , которые не нашли себя в схеме размещения нестационарных торговых объектов. В администрации Екатеринбурга решили создать рабочую группу , которая должна придумать , как смягчить эти условия. Предложения будут принимать в течение месяца.





« У нас на сегодня их официально 2,3 тысячи человек в схеме объектов нестационарной торговли , это десятки , а может и сотни миллионов рублей налогов , это тысячи занятых людей. Мы должны эти вопросы тоже учитывать», — объяснил Бидонько.





Главная претензия владельцев киосков касается чемпионата мира по футболу. К празднику им предложили обновить внешний вид киосков за свой счет , а взамен обещали , что три года они будут стоять на прежнем месте , чтобы отбить все затраты. Через год часть из них решили выселить.





« Это несправедливо , надо свое слово держать. И второе: сокращение объектов нестационарной торговли не должно быть резким , а должно быть растянуто на 3-4 года».





, к 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи. « Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. По мнению мэрии , это сделает торговлю « цивилизованной». Бороться с киосками депутаты гордумы предлагали более радикально — устроить « ночь длинных ковшей» и раскатать все эсккаваторами. Е ТВ разбирался , что ждет Екатеринбург без киосков , читайте здесь . Согласно плану мэриик 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи.Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. По мнению мэрииэто сделает торговлюцивилизованной». Бороться с киосками депутаты гордумы







