Пайщиков «Бухты Квинс» расселят в дома «Атомстройкомплекса»

Обманутых дольщиков второй очереди « Бухты Квинс», которую даже не начинали строить , расселят в дома « Атомстройкомплекса». Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько. Речь идет о 12 пайщиках. Таким же образом в 2019 году в правах намерены восстановить 700-800 человек , это около восьми долгостроев. « Хуже не будет», — заключил он. Первую очередь « Бухты Квинс» уже сняли с учета , но группа дольщиков во главе с Зилей Булатовой требует отмены решения , считая , что их дом построили некачественною. С ними будут разбираться отдельно.



