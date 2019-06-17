Пайщиков «Бухты Квинс» расселят в дома «Атомстройкомплекса»
15:45, 17 Июнь 2019
Жилье получат 12 человек, очередь которых так и не начали строить.
Обманутых дольщиков второй очереди «Бухты Квинс», которую даже не начинали строить, расселят в дома «Атомстройкомплекса». Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько. Речь идет о 12 пайщиках. Таким же образом в 2019 году в правах намерены восстановить 700-800 человек, это около восьми долгостроев. «Хуже не будет», — заключил он. Первую очередь «Бухты Квинс» уже сняли с учета, но группа дольщиков во главе с Зилей Булатовой требует отмены решения, считая, что их дом построили некачественною. С ними будут разбираться отдельно.
Строительство скандальной «Бухты Квинс» на Изоплите началось еще в 2008 году. Получив 150 миллионов рублей компания, совладельцем которой до 2013 года был бард Александр Новиков, заморозила строительство, а потом и прекратила свою деятельность. Новиков в суде смог доказать, что ничего об этом не знал. Пайщики во главе с Зилей Булатовой все еще протестуют.
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