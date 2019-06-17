Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

О храме святой Екатерины начали рассказывать на историческом месте

09:30, 17 Июнь 2019
yvayv.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
После того как епархия исключила площадку у Драмтеатра, на площади Труда открылась выставка об истории собора.
На историческом месте Собора святой Екатерины (площадь Труда) открылась выставка «Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви». В ней собрана информация об истории храма с момента строительства в 1723 году до разрушения в 1930, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. Также жители смогут увидеть архитектурные проекты по его возведению и узнать о городских традициях, связанных Екатерининской церкви.

Джизуса распяли, а он поет!
Художественный руководитель пермского «Театра-Театра» Борис Мильграм о рок-опере.
853cd814-5b31-4404-8960-1a9ccdb7328b.jpg

Фото: Андрей Варкентин

Екатеринбургская епархия отказалась от идеи построить храм святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы. Он уточнил, что жители бы проголосовали за площадку в опросе, но это бы не остановило противников строительства.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы», — говорится в обращении.

Решение поддержал мэр города Александр Высокинский, который настаивал на сохранении площадки даже после того, как исключить ее предложил губернатор Евгений Куйвашев.

ЕТВ уже рассказывал об истории храма святой Екатерины и его разрушении.
«Мечта детства осуществилась»: Кирилл Нечаев попал в программу «Смак»
Екатеринбургский музыкант научил Андрея Макаревича готовить омские бутерброды и мамин свекольник.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «О храме святой Екатерины начали рассказывать на историческом месте »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Здоровье онлайн
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ. «Продам почку» — это чистый развод
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ. «Продам почку» - это чистый развод
От Светланы Зенковой
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов