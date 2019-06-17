О храме святой Екатерины начали рассказывать на историческом месте

Екатеринбургская епархия отказалась от идеи построить храм святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы. Он уточнил , что жители бы проголосовали за площадку в опросе , но это бы не остановило противников строительства.





« В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок , выбранный открыто и честно большинством горожан , всё равно станет причиной раздора для людей , желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы», — говорится в обращении.







Решение поддержал мэр города Александр Высокинский , который настаивал на сохранении площадки даже после того , как исключить ее предложил губернатор Евгений Куйвашев.





ЕТВ уже рассказывал об истории храма святой Екатерины и его разрушении.