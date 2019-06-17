О храме святой Екатерины начали рассказывать на историческом месте
09:30, 17 Июнь 2019
После того как епархия исключила площадку у Драмтеатра, на площади Труда открылась выставка об истории собора.
На историческом месте Собора святой Екатерины (площадь Труда) открылась выставка «Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви». В ней собрана информация об истории храма с момента строительства в 1723 году до разрушения в 1930, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. Также жители смогут увидеть архитектурные проекты по его возведению и узнать о городских традициях, связанных Екатерининской церкви.
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Фото: Андрей Варкентин
Екатеринбургская епархия отказалась от идеи построить храм святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы. Он уточнил, что жители бы проголосовали за площадку в опросе, но это бы не остановило противников строительства.
«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы», — говорится в обращении.
Решение поддержал мэр города Александр Высокинский, который настаивал на сохранении площадки даже после того, как исключить ее предложил губернатор Евгений Куйвашев.
ЕТВ уже рассказывал об истории храма святой Екатерины и его разрушении.
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