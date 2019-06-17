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На Кольцовском тракте появился указатель «Город бесов»

08:59, 17 Июнь 2019
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Фото: читатель ЕТВ
На пути из аэропорта в город водители теперь могут увидеть цитату Владимира Соловьева.

На Кольцовском тракте на пути из аэропорта в Екатеринбург появился указатель «Город бесов». Она расположилась прямо под названием города. Автором нового арт-объекта неизвестен. Снимок в редакцию ЕТВ прислали читатели.


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Фото: читатель ЕТВ

Напомним, «городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы «чертей гонять». Екатеринбуржец Антон Дербенев захотел дать Владимиру Соловьеву леща, но встреча оппонентов в Москве прошла мирно. Дерзкий журналист оправдался и уточнил, что назвал бесами не всех екатеринбуржцев, а отдельные категории горожан.

Но спустя три дня Соловьев взялся за старое. В его речи зазвучали и новые тезисы: «Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Те, кто кричат Сегодня — забор, завтра — Путин“, — козлища».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, арт-объект, Кольцовский тракт, Свердловская область , искусство
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