Екатеринбургский лингвист признал слово «мусор» приличным

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, по версии следствия , протестующий , а также использовал оскорбляющие жесты. Сейчас со Станислава Мельниченко взяли подписку о невыезде. По делу проведена экспертиза , согласно которой в слове « мусор», которое протестующий адресовал полицейскому , нет лингвистических признаков неприличной формы выражения. Впрочем , второе высказывание — его мы перепечатывать не можем — все-таки признали неприличным. Об этом сообщается в телеграм-канале организации « Апология протеста». Напомнимпо версии следствияпротестующий высказывал нецензурные выражения сотруднику МВДа также использовал оскорбляющие жесты. Сейчас со Станислава Мельниченко взяли подписку о невыезде. По делу проведена экспертизасогласно которой в словемусор», которое протестующий адресовал полицейскомунет лингвистических признаков неприличной формы выражения. Впрочемвторое высказывание — его мы перепечатывать не можем — все-таки признали неприличным.

Ранее Мельниченко уже оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в скверном протесте у Драмтеатра. Согласно части пятой статьи 20.2 КоАП мужчина нарушил порядок проведения публичного мероприятия.



Жителю Екатеринбурга Станиславу Мельниченко предъявили обвинение в оскорблении полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра. По статье 319 УК РФ ему может грозить штраф до 40 тысяч рублейобязательные работы на 360 часов или исправительные работы на год.