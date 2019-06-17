Екатеринбургский лингвист признал слово «мусор» приличным
13:48, 17 Июнь 2019
Станислава Мельниченко обвинили в оскорблении полицейского на протестах в сквере.
Жителю Екатеринбурга Станиславу Мельниченко предъявили обвинение в оскорблении полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра. По статье 319 УК РФ ему может грозить штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на 360 часов или исправительные работы на год.
Напомним, по версии следствия, протестующий высказывал нецензурные выражения сотруднику МВД, а также использовал оскорбляющие жесты. Сейчас со Станислава Мельниченко взяли подписку о невыезде. По делу проведена экспертиза, согласно которой в слове «мусор», которое протестующий адресовал полицейскому, нет лингвистических признаков неприличной формы выражения. Впрочем, второе высказывание — его мы перепечатывать не можем — все-таки признали неприличным. Об этом сообщается в телеграм-канале организации «Апология протеста».
Ранее Мельниченко уже оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в скверном протесте у Драмтеатра. Согласно части пятой статьи 20.2 КоАП мужчина нарушил порядок проведения публичного мероприятия.
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