Автору указателя «Город бесов» могут выписать штраф в десять тысяч

Указатель «Город бесов», который появился сегодня утром, 17 июня, на Кольцовском тракте, демонтировали. Автору арт-объекта грозит штраф до десяти тысяч рублей. «Обслуживающей организации было выдано соответствующее предписание», — рассказали ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, «городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы «чертей гонять». Екатеринбуржец Антон Дербенев захотел дать Владимиру Соловьеву леща, но встреча оппонентов в Москве прошла мирно. Дерзкий журналист оправдался и уточнил, что назвал бесами не всех екатеринбуржцев, а отдельные категории горожан.

Но спустя три дня Соловьев взялся за старое. В его речи зазвучали и новые тезисы: «Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Те, кто кричат „Сегодня — забор, завтра — Путин“, — козлища».