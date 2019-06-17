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Автору указателя «Город бесов» могут выписать штраф в десять тысяч

10:52, 17 Июнь 2019
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Фото: читатель ЕТВ
Арт-объект, который появился на Кольцовском тракте только утром, уже убрали.

Указатель «Город бесов», который появился сегодня утром, 17 июня, на Кольцовском тракте, демонтировали. Автору арт-объекта грозит штраф до десяти тысяч рублей. «Обслуживающей организации было выдано соответствующее предписание», — рассказали ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, «городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы «чертей гонять». Екатеринбуржец Антон Дербенев захотел дать Владимиру Соловьеву леща, но встреча оппонентов в Москве прошла мирно. Дерзкий журналист оправдался и уточнил, что назвал бесами не всех екатеринбуржцев, а отдельные категории горожан.

Но спустя три дня Соловьев взялся за старое. В его речи зазвучали и новые тезисы: «Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Те, кто кричат Сегодня — забор, завтра — Путин“, — козлища».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , указатель, цитаты, арт-объект, штраф, ГИБДД
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