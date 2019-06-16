В Екатеринбурге торговали боксерскими артефактами ради больных детей

По информации E1.RU, самым дорогим лотом благотворительного аукциона оказался чемпионский пояс WBA с автографом президента ассоциации. Он ушел с молотка за 3, 5 миллиона рублей. А перчатки за подписью этой же легенды бокса оценили в три миллиона рублей.



Остальные лоты были отстали от топовых позиций на полмиллиона минимум. Например, чемпионский пояс WBO сторговали за 2 миллиона 600 тысяч рублей, а чемпионский пояс WBC — за полтора миллиона. За 700 тысяч рублей ушел покупателю чемпионский пояс IBF с автографом Роя Джонса. За 600 тысяч рублей продали перчатку с ночи чемпионов WBC и полмиллиона заплатили за перчатку, которую подписал боксер-чемпион Сауль «Canelo» Альварес.



