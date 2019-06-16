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В Екатеринбурге торговали боксерскими артефактами ради больных детей

17:55, 16 Июнь 2019
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Фото: ДИП
За пояса и перчатки мировых легенд бокса на благотоврительном аукционе выручили 12 миллионов 400 тысяч рублей.

В рамках Всемирного боксерского форума, на которые съехались звезды мирового спорта, прошел благотворительный аукцион. На продажу выставили артефакты — перчатки, груши и чемпионские пояса с автографами легенд бокса. Вырученные деньги, а в общей сумме это 12 миллионов 400 тысяч рублей ушли в благотворительный фонд «Мы вместе», помогающий онкобольным детям.


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Считаю, что связка спорта и благотворительности является закономерной и естественной. Спорт помогает людям укреплять своё здоровье, повышать жизненный тонус, благотворительность же способствует сохранению нравственного здоровья и благополучия всего общества. В Свердловской области сложились давние и крепкие традиции милосердия и благотворительности
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По информации E1.RU, самым дорогим лотом благотворительного аукциона оказался чемпионский пояс WBA с автографом президента ассоциации. Он ушел с молотка за 3, 5 миллиона рублей. А перчатки за подписью этой же легенды бокса оценили в три миллиона рублей.

Остальные лоты были отстали от топовых позиций на полмиллиона минимум. Например, чемпионский пояс WBO сторговали за 2 миллиона 600 тысяч рублей, а чемпионский пояс WBC — за полтора миллиона. За 700 тысяч рублей ушел покупателю чемпионский пояс IBF с автографом Роя Джонса. За 600 тысяч рублей продали перчатку с ночи чемпионов WBC и полмиллиона заплатили за перчатку, которую подписал боксер-чемпион Сауль «Canelo» Альварес.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, бокс, боксерский форум, благотворительность, Евгений Куйвашев
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