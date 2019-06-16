Светский мэр Екатеринбурга подчинился православному иерарху
Это чудо политического переобувания произошло после
пастырского послания митрополита Кирилла. Раньше слова общественников,
заявление губернатора Куйвашева, данные ВЦИОМ, по которому большинство горожан
посчитали сквер неудачным местом для строительства храма — все это было для Высокинского
несущественно. Он стоял на своем как кремень. Но сегодняшняя речь церковного
иерарха, в которой митрополит отказался от идеи постройки храма в сквере,
смягчила градоначальника. Он дрогнул. И рассыпался в многословном комментарии,
который опубликовали на официальном сайте администрации Екатеринбурга:
«Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная епархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей. И здесь я могу сказать, что в этой ситуации власти никого не подвели: мы провели переговоры с представителями всех сторон. Не исключили площадку на Октябрьской площади из социологического опроса. И дали возможность всему городу решать, где будет построен храм.
С другой стороны, я согласен с Митрополитом Кириллом в том, что выбранная всеми горожанами площадка должна стать достойной Центрального кафедрального Собора города и власти вместе с горожанами должны гарантировать строительство на этом месте. Поэтому так важно проведение общегородского опроса, работу над которым мы продолжим.
Думаю, не только я, но и екатеринбуржцы поддержат Митрополита в том, что «Храм святой Екатерины — это место воскресения, это место нового города с новым устремлением в будущее с тем, чтобы прекратить все предыдущие распри и просто начать жить, делать что-то доброе, радостное, красивое и счастливое».