Екатеринбургский модельер приоденет молодых деятелей искусства

Уральский модельер , который этой весной получил главную отечественную награду в индустрии моды — « Золотое веретено», снова заявил о себе. И если до этого он разрабатывал линейку спортивной одежды по заказу австрийской компании Fischer, то сейчас начал сотрудничать с « Росмолодежью».