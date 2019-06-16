Екатеринбургский модельер приоденет молодых деятелей искусства
19:26, 16 Июнь 2019
Дмитрий Шишкин разработал униформу для участников крымского форума «Таврида».
Уральский модельер, который этой весной получил главную отечественную награду в индустрии моды — «Золотое веретено», снова заявил о себе. И если до этого он разрабатывал линейку спортивной одежды по заказу австрийской компании Fischer, то сейчас начал сотрудничать с «Росмолодежью».
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«Делюсь новостями о нашем очередном масштабном проекте. На этот раз мы создали униформу для 5 тысяч участников и организаторов форума молодых деятелей культуры и искусства „Таврида“. Спасибо „Росмолодежь“ за оказанное доверие!» — написал Дмитрий Шишкин в своем Инстаграм.
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