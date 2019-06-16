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Екатеринбургская епархия отступилась от идеи храма на месте сквера

14:28, 16 Июнь 2019
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Фото: проект
«С покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины у Драмтеатра», - заявил митрополит.
Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в своем архипастырском послании озвучил официальную позицию церкви по поводу строительства собора святой Екатерины на участке Октябрьской площади. И это может поставить точку в гражданском противостоянии защитников сквера и сторонников храма. Потому что церковный иерарх постановил исключить спорную площадку из списка мест, пригодных для размещения культового объекта.
Можно сказать, что митрополит Кирилл выступил как миротворец. Как тот, кто по христианский уступает, но остается верен своей позиции.
Сначала в своем послании он назвал трусами и лукавыми лжецами всех, кто требовал исключить сквер из голосования городских площадок, пригодных для строительства собора:
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«Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием».

После этого митрополит Кирилл заявил о том, что уверен: горожане выбрали бы площадку у Драмтеатра, как самую подходящую для строительства собора. Но…

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра».

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Митрополит Кирилл так же напомнил о том, что верующие уже в третий раз под давлением отказываются от места, на котором они хотели бы восстановить собор святой Екатерины. Первый раз это была Площадь Труда, второй раз — акватория Городского пруда. Сквер был третьим вариантом, который также вызвал конфликт. И епархия уступила, чтобы его не усугублять. Но эта уступка, дает понять митрополит Кирилл, последняя:

«И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар».
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер, сквер у Драмтеатра, храм, храм-на-драме, храм Святой Екатерины
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