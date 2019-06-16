Екатеринбургская епархия отступилась от идеи храма на месте сквера

«Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием».

После этого митрополит Кирилл заявил о том, что уверен: горожане выбрали бы площадку у Драмтеатра, как самую подходящую для строительства собора. Но…

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра».