Екатеринбургская епархия отступилась от идеи храма на месте сквера
Сначала в своем послании он назвал трусами и лукавыми лжецами всех, кто требовал исключить сквер из голосования городских площадок, пригодных для строительства собора:
«Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием».
После этого митрополит Кирилл заявил о том, что уверен: горожане выбрали бы площадку у Драмтеатра, как самую подходящую для строительства собора. Но…
«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра».
Митрополит Кирилл так же напомнил о том, что верующие уже в третий раз под давлением отказываются от места, на котором они хотели бы восстановить собор святой Екатерины. Первый раз это была Площадь Труда, второй раз — акватория Городского пруда. Сквер был третьим вариантом, который также вызвал конфликт. И епархия уступила, чтобы его не усугублять. Но эта уступка, дает понять митрополит Кирилл, последняя:«И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар».