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Восточный берег Шарташа закрыли для автомобилистов

12:04, 15 Июнь 2019
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Фото: Артур Зиганшин в Facebook
Скоро шлагбаумы снова появятся на всех въездах в Шарташский лесопарк. 
В Шарташском лесопарке снова ограничили проезд автомобилей к восточному берегу. Директор территории Артур Зиганшин сообщил на своей странице в Facebook, что в ближайшее время шлагбаумы установят на всех въездах в парк.

Директор парка в течение года боролся с автомобилистами, чтобы не нарушать статус особо охраняемой территории. Однако Свердловская прокуратура свела его усилия на нет: дороги все еще находятся в общем пользовании, поэтому ограничивать въезд нельзя. Зиганшин обратился к мэру Александру Высокинскому, чтобы тот поспособствовал изменению статуса. По его словам, это нужно сделать не только для концепции, но и безопасности отдыхающих. Как можно увидеть на фото, процесс пошел.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Шарташский лес, автомобилисты, Шарташский лесопарк, Екатеринбург, Артур Зиганшин
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