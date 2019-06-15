В Екатеринбурге придумали, как спасти боксеров от сотрясений

На Всемирном боксерском форуме в Екатеринбурге обсудили медицинские правила для спортсменов. Глава медицинской комиссии WBC Пол Уоллес заявил , что главной проблемой остается подделка справок. Инвесторы не готовы отказываться от боя , поэтому отправляют спортсменов на ринг с сотрясениями , что усугубляет уже полученные травмы , сообщили в пресс-службе форума. Чтобы избежать смертей , руководитель медицинского департамента Федерации бокса России Владислав Куршев предложил создать единую медицинскую базу. Там будет собрана информация обо всех травмах и болезняю боксеров.





Боксерский форум завершится боем тяжеловесов. На арене КРК « Уралец» 16 июня пройдут поединки за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между Дмитрием Кудряшовым и Илунга Макабу из Конго. За пояс WBO Intercontinental в первом тяжелом весе сразятся Евгений Тищенко и Абрахам Табула. Всего на ринг выйдут шесть пар боксеров.



