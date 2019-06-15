В Екатеринбурге придумали, как спасти боксеров от сотрясений
17:55, 15 Июнь 2019
На боксерском форуме решили, что спортсменам нужна единая медицинская база.
На Всемирном боксерском форуме в Екатеринбурге обсудили медицинские правила для спортсменов. Глава медицинской комиссии WBC Пол Уоллес заявил, что главной проблемой остается подделка справок. Инвесторы не готовы отказываться от боя, поэтому отправляют спортсменов на ринг с сотрясениями, что усугубляет уже полученные травмы, сообщили в пресс-службе форума. Чтобы избежать смертей, руководитель медицинского департамента Федерации бокса России Владислав Куршев предложил создать единую медицинскую базу. Там будет собрана информация обо всех травмах и болезняю боксеров.
Боксерский форум завершится боем тяжеловесов. На арене КРК «Уралец» 16 июня пройдут поединки за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между Дмитрием Кудряшовым и Илунга Макабу из Конго. За пояс WBO Intercontinental в первом тяжелом весе сразятся Евгений Тищенко и Абрахам Табула. Всего на ринг выйдут шесть пар боксеров.
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