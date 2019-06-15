Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
11:23, 15 Июнь 2019
Защитники сквера в Екатеринбурге смяли ограждения и сбросили их в реку. Возбуждено уголовное дело.
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей. Ограждения смяли и сбросили в Исеть во время протестов защитников зеленой территории 13–15 мая. Адвокат Дмитрий Палтусов сообщил, что уголовное дело об умышленном причинении ущерба было возбуждено еще 17 мая. Допросы и поиск причастных продолжается. По информации «Главного канала Екатеринбурга» в Telegram, силовики пытаются доказать, что выступления в сквере были заранее спланированны и ищут организаторов.
Забор на месте будущей стройплощадки появился в ночь на 13 мая. К вечеру жители Екатеринбурга вышли на акцию протеста, требуя убрать ограждения и сохранить зеленую территорию в прежнем виде. После столкновения с охраной и полицией, на площадке появился капитальный металлический забор, который должен был служить шумоизоляции. Протесты не утихали, поэтому представители РПЦ призвали убрать ограждение, которое стало поводом раздора. Строительные работы заморозили. Место строительства храма святой Екатерины должен определить опрос жителей.
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