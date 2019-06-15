Куйвашев придумал пять учебных кампусов, насмотревшись на Финляндию

Губернатор Евгений Куйвашев предложил Создать в Свердловской области пять загородных образовательных центров. Идею глава региона посмотрел во время своего визита Финляндию , сообщили в департаменте информполитики региона. Ему понравилось , что в школах много свободного пространства и свежего воздуха. « Удивился , что учащиеся ходят по кампусу в носках , а преподаватели в тапочках», — писал Куйвашев в Instagram.



