Куйвашев придумал пять учебных кампусов, насмотревшись на Финляндию
13:14, 15 Июнь 2019
Один из загородных центров достанется УрФУ.
Губернатор Евгений Куйвашев предложил Создать в Свердловской области пять загородных образовательных центров. Идею глава региона посмотрел во время своего визита Финляндию, сообщили в департаменте информполитики региона. Ему понравилось, что в школах много свободного пространства и свежего воздуха. «Удивился, что учащиеся ходят по кампусу в носках, а преподаватели в тапочках», — писал Куйвашев в Instagram.
Участвовать в проекте на условиях государственно-частного партнерства согласился ЧТПЗ. Директор завода Андрей Комаров и губернатор уже обсудили идею с архитектором из голландского бюро «Ателье Про». Новые школы должны быть построены в формате кампуса. Один из них станет новым корпусом УрФУ. Сейчас для них подыскивают площадки.
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