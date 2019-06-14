В Екатеринбурге родители первоклашек подготовили обращение к Путину

Екатеринбургские родители всерьез озаботились будущим первоклассников. Они записали ролик, в котором обратились к президенту России Владимиру Путину. На видео, опубликованном на Youtube-канале Free Pressa, мама будущей первоклассницы Екатерина Скоробогатова просит главу государства решить проблему с «резиновыми» школами Екатеринбурга.

«В нашу единственную в районе Краснолесья школу № 181, рассчитанную всего на 800 учеников, 1 сентября придут учиться 2000 детей. Набрано десять первых классов по 40 человек. Предлагают чиновники передать под кабинеты спортзалы, учительскую, кабинеты труда, директора и даже детский бассейн. Местные власти без вашего вмешательства не в состоянии решить земельные споры с застройщиками и выделить место для строительства остро необходимых школ и садиков в нашем районе», — объясняет Елена Скоробогатова. Ролик собираются отправить в приемную президента сегодня, 14 июня. Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня.