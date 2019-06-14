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В Екатеринбурге родители первоклашек подготовили обращение к Путину

17:06, 14 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В видеоролике мама будущей ученицы попросила решить ситуацию с «резиновой» школой в Краснолесье.

Екатеринбургские родители всерьез озаботились будущим первоклассников. Они записали ролик, в котором обратились к президенту России Владимиру Путину. На видео, опубликованном на Youtube-канале Free Pressa, мама будущей первоклассницы Екатерина Скоробогатова просит главу государства решить проблему с «резиновыми» школами Екатеринбурга.

«В нашу единственную в районе Краснолесья школу № 181, рассчитанную всего на 800 учеников, 1 сентября придут учиться 2000 детей. Набрано десять первых классов по 40 человек. Предлагают чиновники передать под кабинеты спортзалы, учительскую, кабинеты труда, директора и даже детский бассейн. Местные власти без вашего вмешательства не в состоянии решить земельные споры с застройщиками и выделить место для строительства остро необходимых школ и садиков в нашем районе», — объясняет Елена Скоробогатова. Ролик собираются отправить в приемную президента сегодня, 14 июня. Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

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Напомним, что после записи детей в первые классы выяснилось, что желающих в Екатеринбурге больше, чем мест в школах. В Краснолесье есть только одна школа № 181,в которую в 2019 году наберут десять первых классов. Проблему переполненных школ в Академическом и Краснолесье собираются решить только спустя полтора года. Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов ранее заявил, что«детей будут готовы принять в строящиеся школы». По его словам, к 2020 году в Краснолесье планируют сдать пристрой к школе № 181.

В феврале 2019 года уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил развозить первоклассников по отдаленным школам на автобусах, но екатеринбуржцы не поддержали эту идею.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, первоклассники, Академический, Краснолесье, школа, Екатеринбург, Владимир Путин
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