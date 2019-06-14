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Стенд Свердловской области на «Иннопроме» дополнят «биржей контрактов»

17:00, 14 Июнь 2019
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Фото: дпартамент информполитики региона
Региональный стенд уже оформили в растительном стиле.

Стенд Свердловской области на «Иннопроме» оборудуют двумя переговорными площадками. На «Бирже контактов» бизнесмены смогут на 30 минут забронировать переговорные столы и пообщаться с партнерами. В «Зоне консультаций» участники выставки смогут встретиться с экспертами институтов развития Свердловской области. Там будут работать сотрудники уполномоченного по защите прав предпринимателей, Уральского Конгресс Бюро и фонда поддержки предпринимателей, сообщили в департаменте информполитики региона. Ожидается, что на площадках за четыре дня поработают тысяча бизнесменов.

Сам региональный стенд оформят в экологическом стиле под дерево и зелень. На площадке в 800 квадратных метров представят пять тематических зон. Известно, что одна из них будет посвящена 85-летию Свердловской области, вторая — десятилетию промышленной выставки.

Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главным партнером в этом году станет Турция. Стенды на выставке впервые представят Франция, Казахстан, Австрия и Тайвань.

Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, промышленность , Иннопром, Свердловская область , Екатеринбург
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