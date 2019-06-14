Шадрин сдержал обещание, данное в ЦПКиО
16:55, 14 Июнь 2019
Генерал смастерил две табуретки своему сыну.
Бывший директор ЦПКиО Роман Шадрин сдержал свое обещание, данное на посту директора ЦПКиО. «Завтра у среднего сына Даниила день рождения. Пригласил много гостей. Пришлось сегодня ещё две табуретки смастерить», — написал Шадрин в Facebook.
Ранее Роман Шадрин рассказывал, чем будет заниматься после смены руководства парка: «Очень люблю мастерить табуретки и стульчики», — говорил генерал. Он также мечтает о столярной мастерской
Сейчас ЦПКиО готовят к масштабной реконструкции. Авторы концепции хотят проработать историческую тему регулярного партерного парка, реконструировать павильон бывшего кинотеатра, разбить многофункциональный луг и разработать«эко-набережную». Подробнее о проекте читайте здесь. Роман Шадрин покинул парк в январе 2019 года.
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Фото: Роман Шадрин / Facebook
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