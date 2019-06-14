Пока Куйвашев молчит, мусульмане просят мечеть у президента Татарстана
16:09, 14 Июнь 2019
Глава организации «Конгресс татар» хочет возродить проект площади Мира и Согласия.
Председатель региональной общественной организации «Конгресс татар» Ринат Аскаров обратился к президенту Татарстана с просьбой посодействовать в строительстве соборной мечети в Екатеринбурге. Мусульмане просят возродить проект площади Мира и Согласия, разработанный в начале 2000-х параллельно со строительством храма святой Екатерины. Текст письма опубликован на странице Духовного управления мусульман. Представители конфессии считают несправедливым наличие двух мечетей на 500 тысяч жителей, исповедующих ислам.
«К сожалению, установить прямой диалог с губернатором Куйвашевым не удалось, на обращения председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, как и председателя ДУМ СО Артура Мухутдинова, получили стандартные отписки равно как и письмо в защиту строительства, подписанное пятью с лишним тысячами верующих», — цитируют письмо в Уральском Мухтасибате.
Соборную мечеть планировали построить рядом с разрушенной телебашней, участок даже зарезервировали под проект в 2006 году. Тогда предполагалось, что в Екатеринбурге появится площадь, где разместятся мечеть, храм и синагога, и это будет символизировать гармонию конфессий в городе. Мечеть так и не построили, а теперь площадку передали под строительство ледовой арены. Ринат Аскаров считает, что оба проекта вполне могут нормально сосуществовать на площадке.
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