Пока Куйвашев молчит, мусульмане просят мечеть у президента Татарстана

Председатель региональной общественной организации « Конгресс татар» Ринат Аскаров обратился к президенту Татарстана с просьбой посодействовать в строительстве соборной мечети в Екатеринбурге. Мусульмане просят возродить проект площади Мира и Согласия , разработанный в начале 2000-х параллельно со строительством храма святой Екатерины. Текст письма опубликован на странице Духовного управления мусульман. Представители конфессии считают несправедливым наличие двух мечетей на 500 тысяч жителей , исповедующих ислам.





« К сожалению , установить прямой диалог с губернатором Куйвашевым не удалось , на обращения председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина , как и председателя ДУМ СО Артура Мухутдинова , получили стандартные отписки равно как и письмо в защиту строительства , подписанное пятью с лишним тысячами верующих», — цитируют письмо в Уральском Мухтасибате.

», — цитируют письмо в Уральском Мухтасибате.



