Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
09:45, 14 Июнь 2019
Настоятель РПЦ считает, что проект недостаточно представили жителям.
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией. Об этом он рассказал на заседании Высшего Церковного Совета по работе с молодежью. По его словам, причиной конфликта стала политика.
«Вот взяли организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Посмотрел, чем они делились в социальных сетях. Не случайное это явление было, хорошо организованная акция», — сказал патриарх.
Настоятель РПЦ считает, что место в сквере у Драмтеатра было хорошим для строительства собора. Просто проект плохо представили людям — не разместили эскизы проекта на установленном заборе. Но патриарх считает, что это было недосмотром тех, кто организовывал строительство.
«Строительство храма не должно становиться местом борьбы, особенно политической. Города понесли огромный ущерб от тотального разрушения храмов в послереволюционную эпоху. Мы имеем моральное и историческое право восстанавливать их, но это должно объединять людей».
Протесты в сквере у Драмтеатра начались 13 мая. Защитники зеленой территории снесли забор и провели несколько дней в столкновениях с охраной и полицией. После этого было принято решение провести опрос жителей, по результатам которого будет выбрано окончательное место для собора святой Екатерины. После предварительного голосования власти Екатеринбурга выбрали шесть площадок в центре города. Их должны согласовать с инвесторами, которые заняли выжидательную позицию.
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