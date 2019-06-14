Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией

Патриарх Кирилл считает , что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией. Об этом он рассказал на заседании Высшего Церковного Совета по работе с молодежью. По его словам , причиной конфликта стала политика.





« Вот взяли организовали группу молодежи , которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Посмотрел , чем они делились в социальных сетях. Не случайное это явление было , хорошо организованная акция», — сказал патриарх.





Настоятель РПЦ считает , что место в сквере у Драмтеатра было хорошим для строительства собора. Просто проект плохо представили людям — не разместили эскизы проекта на установленном заборе. Но патриарх считает , что это было недосмотром тех , кто организовывал строительство.









« Строительство храма не должно становиться местом борьбы , особенно политической. Города понесли огромный ущерб от тотального разрушения храмов в послереволюционную эпоху. Мы имеем моральное и историческое право восстанавливать их , но это должно объединять людей».



