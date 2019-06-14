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На Среднем Урале нашли только один водоем, в котором можно купаться

08:40, 14 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Роспотребнадзор проверил, какая вода безопасна для человека.

Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили, какие водоемы на Среднем Урале безопасны для купания. Работники ведомства нашли только два озера, которые имеют наилучшие показатели: Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег Шарташа в Екатеринбурге. Но второй водоем не соответствует требованиям СанПин по пунктам «окраска» и «термотолерантные колиформные бактерии», рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

В итоге из 67 водоемов Среднего Урала для купания и отдыха подходит только озеро Щучье, к которому не возникло никаких нареканий. Остальные водные зоны небезопасны для здоровья человека.

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Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, вода, Роспотребнадзор Свердловской области, водоемы, Свердловская область , Екатеринбург
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