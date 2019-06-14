На Среднем Урале нашли только один водоем, в котором можно купаться
08:40, 14 Июнь 2019
Роспотребнадзор проверил, какая вода безопасна для человека.
Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили, какие водоемы на Среднем Урале безопасны для купания. Работники ведомства нашли только два озера, которые имеют наилучшие показатели: Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег Шарташа в Екатеринбурге. Но второй водоем не соответствует требованиям СанПин по пунктам «окраска» и «термотолерантные колиформные бактерии», рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
В итоге из 67 водоемов Среднего Урала для купания и отдыха подходит только озеро Щучье, к которому не возникло никаких нареканий. Остальные водные зоны небезопасны для здоровья человека.
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