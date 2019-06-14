На Среднем Урале нашли только один водоем, в котором можно купаться

Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили, какие водоемы на Среднем Урале безопасны для купания. Работники ведомства нашли только два озера, которые имеют наилучшие показатели: Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег Шарташа в Екатеринбурге. Но второй водоем не соответствует требованиям СанПин по пунктам «окраска» и «термотолерантные колиформные бактерии», рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

В итоге из 67 водоемов Среднего Урала для купания и отдыха подходит только озеро Щучье, к которому не возникло никаких нареканий. Остальные водные зоны небезопасны для здоровья человека.