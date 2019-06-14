На подъезде к Екатеринбургу по трассе М5 исчезнет пешеходный переход

На трассе М5 «Урал» ликвидируют наземный пешеходный переход у поселка Торфяник, на подъезде к Екатеринбургу. Его решили убрать, чтобы разделить транспортные потоки и увеличить пропускную способность. Пешеходы смогут перейти дорогу по соседнему пешеходнику возле поворота на поселок Полевой. Автобусная остановка «Торфяник» в сторону Екатеринбурга тоже переместится туда, сообщили в «Уралуправтодоре». Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах можно в диспетчерской по телефону 8-800-200-63-06.