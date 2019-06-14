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На подъезде к Екатеринбургу по трассе М5 исчезнет пешеходный переход

13:52, 14 Июнь 2019
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Фото: Pixabay
Его отсутствие должно развести потоки и увеличить безопасность. Пешеходам придется взять правее.

На трассе М5 «Урал» ликвидируют наземный пешеходный переход у поселка Торфяник, на подъезде к Екатеринбургу. Его решили убрать, чтобы разделить транспортные потоки и увеличить пропускную способность. Пешеходы смогут перейти дорогу по соседнему пешеходнику возле поворота на поселок Полевой. Автобусная остановка «Торфяник» в сторону Екатеринбурга тоже переместится туда, сообщили в «Уралуправтодоре». Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах можно в диспетчерской по телефону 8-800-200-63-06.

Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
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Фото: Уралуправтодор

На подъезде к Екатеринбурге по трассе М5 «Урал» сейчас осталось только по одной полосе в каждую сторону. Рабочие ремонтируют мост через реку Сысерть на 170-м километре. На первом этапе с половины моста должны снять дорожное покрытие, заменить балки, поставить ограждения и постелить новый асфальт. Работы продлятся с 20 мая по сентябрь 2019 года.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, м5, пешеходный переход, трасса , Свердловская область , Екатеринбург
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