На подъезде к Екатеринбургу по трассе М5 исчезнет пешеходный переход
На трассе М5 «Урал» ликвидируют наземный пешеходный переход у поселка Торфяник, на подъезде к Екатеринбургу. Его решили убрать, чтобы разделить транспортные потоки и увеличить пропускную способность. Пешеходы смогут перейти дорогу по соседнему пешеходнику возле поворота на поселок Полевой. Автобусная остановка «Торфяник» в сторону Екатеринбурга тоже переместится туда, сообщили в «Уралуправтодоре». Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах можно в диспетчерской по телефону 8-800-200-63-06.
Фото: Уралуправтодор
На подъезде к Екатеринбурге по трассе М5 «Урал» сейчас осталось только по одной полосе в каждую сторону. Рабочие ремонтируют мост через реку Сысерть на 170-м километре. На первом этапе с половины моста должны снять дорожное покрытие, заменить балки, поставить ограждения и постелить новый асфальт. Работы продлятся с 20 мая по сентябрь 2019 года.