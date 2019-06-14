На месте центра «Эрмитаж-Урал» археологи нашли старинные ножи и монеты
Археологи нашли старинные артефакты на месте строительства «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11 в Екатеринбурге. Там они исследовали культурный слой середины 19 — начала 20 века. Результаты раскопок опубликовали на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.В ходе работ археологи обнаружили деревянные и каменные сооружения, которые функционировали во второй половине 18 — начале 19 века. Согласно заключению исследователи откопали там кости, металлические предметы, мощный слой с навозом и щепой, слой гумусированной почвы, фрагменты кожи, обуви и ножи. Все эти предметы говорят о том, что на участке был скотный хозяйственный двор, огород, кожевенная и ремесленная мастерские. В начале 20 века в районе Вайнера, 11 также стояла типография «Гранит». Материал, найденный археологами, датируется 1740-ми годами и до начала 20 века.
Кроме того, в документах указано, что в ходе раскопок нашли остатки посуды, бытовые вещи, инструменты и монеты. «В результате археологических раскопок 2019 года был получен новый научный материал по истории центральной части Екатеринбурга. <…> Археологические материалы по завершении исследования будут введены в научный оборот», — написано в заключении. Коллекцию артефактов планируют передать в государственный музейный фонд по Свердловской области. Всего обнаружили около 200 предметов.
Напомним, на Вайнера, 11 сейчас идет строительство центра «Эрмитаж-Урал». Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Согласно результатам, опубликованным на госзакупках, победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс». Компания должна реконструировать центр «Эрмитаж-Урал» за 217 миллионов рублей.
В марте стройку фондохранилища по соседству на Вайнера, 16 посетил заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. Он похвалил качество работ и заявил, что все «чистенько, аккуратненько». Фондохранилище разместят на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом расположится культурно-просветительский центр. Стройку должны закончить в апреле 2020 года.