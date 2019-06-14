На месте центра «Эрмитаж-Урал» археологи нашли старинные ножи и монеты

Кроме того, в документах указано, что в ходе раскопок нашли остатки посуды, бытовые вещи, инструменты и монеты. «В результате археологических раскопок 2019 года был получен новый научный материал по истории центральной части Екатеринбурга. <…> Археологические материалы по завершении исследования будут введены в научный оборот», — написано в заключении. Коллекцию артефактов планируют передать в государственный музейный фонд по Свердловской области. Всего обнаружили около 200 предметов.

Напомним, на Вайнера, 11 сейчас идет строительство центра «Эрмитаж-Урал». Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Согласно результатам, опубликованным на госзакупках, победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс». Компания должна реконструировать центр «Эрмитаж-Урал» за 217 миллионов рублей.

В марте стройку фондохранилища по соседству на Вайнера, 16 посетил заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. Он похвалил качество работ и заявил, что все «чистенько, аккуратненько». Фондохранилище разместят на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом расположится культурно-просветительский центр. Стройку должны закончить в апреле 2020 года.