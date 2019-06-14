Лидера «Наутилуса Помпилиуса» признали заслуженным артистом России

Лидер и вокалист свердловской группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Его музыканту присвоил президент Владимир Путин. Указ главы государства появился на сайте правовой информации. В документе Вячеслава Бутусова обозначили как «артиста общества с ограниченной ответственностью „Ю-Питер“, город Санкт-Петербург».

Кроме вокалиста «Наутилуса» в указе есть и другие свердловчане. Ректора УрГЮУ Владимира Бублика наградили званием «Заслуженный юрист РФ», охранника Николая Токарева и водителя Александра Яценко — медалью «За спасение погибавших», начальника участка цеха в Богдановиче Василия Антипина и слесаря механосборочных работ Андрея Гришуткина, машиниста тепловоза Павла Клименко, машиниста экскаватора Алексея Котова, механика Олега Минеева, слесаря-ремонтника Валерия Семенова — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, профессора кафедры обработки металлов давлением УрФУ Юрия Логинова, начальника цеха изделий из чистых окислов в Богдановиче Елену Овчинникову, машиниста крана Павла Соловьева — званием «Заслуженный металлург РФ», начальника управления капитального строительства РМК Юрия Филиппова — званием «Заслуженный строитель РФ».