Екатеринбуржцев бесплатно привезут на сабантуй в ЦПКиО

Екатеринбуржцы смогут добраться до сабантуя на бесплатных автобусах. Временный маршрут № 6 » ЦПКиО — Центральная гостиница» будет работать 15 июня с 10:00 до 23:00. Интервал движения автобусов составляет 10-15 минут , рассказали в мэрии Екатеринбурга.





Специальный автобус решили запустить из-за реконструкции трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского — Декабристов. Н а время ремонта изменится и схема движения ряда автобусных маршрутов:



