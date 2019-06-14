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Екатеринбуржцев бесплатно привезут на сабантуй в ЦПКиО

17:37, 14 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Автобусы будут ходить 15 июня весь день.
Екатеринбуржцы смогут добраться до сабантуя на бесплатных автобусах. Временный маршрут № 6 »ЦПКиО — Центральная гостиница» будет работать 15 июня с 10:00 до 23:00. Интервал движения автобусов составляет 10-15 минут, рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Специальный автобус решили запустить из-за реконструкции трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского — Декабристов. На время ремонта изменится и схема движения ряда автобусных маршрутов:

  • № 1. В обоих направлениях движение по улицам: Карла Либкнехта — Малышева — Восточная — Сибирский тракт
  • № 18. При движении в сторону конечного пункта «УрФУ»: Белинского — Куйбышева — Восточная. При движении в сторону конечного пункта «УНЦ»: Восточная — Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов;
  • № 76. При движении в сторону конечного пункта «Синие Камни»: Белинского — Куйбышева — Восточная — Сибирский тракт. При движении в сторону конечного пункта «Зоологическая»: Сибирский тракт — Восточная — Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов;
  • № 047. При движении в сторону конечного пункта «Громова»: Сибирский тракт — Восточная — Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов. При движении в сторону конечного пункта «Трактовая»: Куйбышева — Восточная — Сибирский тракт.
Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ЦПКиО, Екатеринбург, Сабантуй
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