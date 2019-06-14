Екатеринбуржца, осквернившего памятник Ельцину, могут арестовать

На екатеринбуржца, осквернившего памятник Борису Ельцину, завели уголовное дело. 60-летнего местного жителя будут судить за вандализм, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Мужчине грозит штраф в виде 40 тысяч рублей или зарплаты за три месяца, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или арест на три месяца. Сейчас екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде. Валерий Горелых добавил, что в 90-е подозреваемого судили за хулиганство, а в 2006-м — за клевету.

8 июня памятник Борису Ельцину около президентского центра разрисовали краской из баллончика буквы под постаментом. рабочие сразу же начали оттирать краску. Ранее на памятник Борису Ельцину уже не раз нападали: осенью 2012 его облили краской, в апреле 2017 на нем вывесили оскорбляющий плакат, а в ноябре того же года мигрант пытался поджечь постамент.