«Будет как Ельцин Центр»: заброшенный завод Сысерти вернут к жизни
14:50, 14 Июнь 2019
Губернатор Евгений Куйвашев одобрил проект.
Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских презентовал губернатору Евгению Куйвашеву проект туристическо-рекреационного кластера «Большая Сысерть». Главным объектом будет заброшенный завод, который планируют реконструировать и превратить в культурный центр. На площадке откроют детский парк промышленных развлечений, где будут рассказывать о развитии металлургии. Там же хотят проводить выставки и концерты.
«По сути, это будет как Ельцин Центр, только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности», — отметил Дмитрий Нисковских.
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Вокруг завода начнут восстанавливать другие элементы горнозаводского города: господский дом с садом, храм, городской пруд и гору. Для туристов появятся гостиницы, рестораны и прогулочные зоны. Губернатор Куйвашев проект поддержал.
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