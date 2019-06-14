«Будет как Ельцин Центр»: заброшенный завод Сысерти вернут к жизни

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских презентовал губернатору Евгению Куйвашеву проект туристическо-рекреационного кластера « Большая Сысерть». Главным объектом будет заброшенный завод , который планируют реконструировать и превратить в культурный центр. На площадке откроют детский парк промышленных развлечений , где будут рассказывать о развитии металлургии. Там же хотят проводить выставки и концерты.



