Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий проинспектировал микрорайон Солнечный , инициатором застройки которого он был. К промышленной выставке « Иннопром» там должны открыть академию хоккея с интернатом для одаренных спортсменов региона.





На территории комплекса построили закрытый каток с двумя ледовыми полями , бросковый зал с синтетическим льдом , фитнес-зал , площадку для игровых видов спорта , раздевалку и классы для теоретических занятий. Также там расположено шестиэтажное общежитие , в котором смогут разместить 108 спортсменов с 13 до 17 лет. Всего тренироваться в академии смогут тысяча хоккеистов от пяти лет в год. Сенатор Чернецкий решил , что объект уже готов к эксплуатации.



