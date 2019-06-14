Аркадий Чернецкий проинспектировал академию хоккея в Солнечном
13:21, 14 Июнь 2019
Спортивный комплекс должны открыть к «Иннопрому».
Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий проинспектировал микрорайон Солнечный, инициатором застройки которого он был. К промышленной выставке «Иннопром» там должны открыть академию хоккея с интернатом для одаренных спортсменов региона.
На территории комплекса построили закрытый каток с двумя ледовыми полями, бросковый зал с синтетическим льдом, фитнес-зал, площадку для игровых видов спорта, раздевалку и классы для теоретических занятий. Также там расположено шестиэтажное общежитие, в котором смогут разместить 108 спортсменов с 13 до 17 лет. Всего тренироваться в академии смогут тысяча хоккеистов от пяти лет в год. Сенатор Чернецкий решил, что объект уже готов к эксплуатации.
К концу 2019 года в Солнечном будут жить уже семь тысяч человек. В стадии строительства находится еще 150 тысяч квадратных метров жилья, садик на 350 мест и школа со стадионом на тысячу учеников. К открытию также готовят отделение детской поликлиники.
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