Александр Высокинский возглавил медиарейтинг первых лиц УрФО

Мэр Екатеринбурга занял первое место в медиарейтинге первых лиц Уральского федерального округа. Его медиаиндекс составил 84,5 тысячи. Этот показатель в девять раз больше, чем у обладателя «серебра», — главы Челябинска Владимира Елистратова (индекс 9,8 тысячи). Третье место занял председатель гордумы уральской столицы Игорь Володин (индекс 4,8 тысячи). Причем Володин поднялся на три позиции за последний месяц.

Медиаиндекс составляют на основе цитируемости в СМИ. Также аналитики учитывают положительную и негативную оценку при упоминании человека, роль объекта в сообщении, прямую и косвенную речь персоны, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Медиалогии».