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Александр Высокинский возглавил медиарейтинг первых лиц УрФО

14:44, 14 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Индекс мэра Екатеринбурга в девять раз превзошел показатель Владимира Елистратова, который занял второе место. Всему виной скверные протесты.

Мэр Екатеринбурга занял первое место в медиарейтинге первых лиц Уральского федерального округа. Его медиаиндекс составил 84,5 тысячи. Этот показатель в девять раз больше, чем у обладателя «серебра», — главы Челябинска Владимира Елистратова (индекс 9,8 тысячи). Третье место занял председатель гордумы уральской столицы Игорь Володин (индекс 4,8 тысячи). Причем Володин поднялся на три позиции за последний месяц.

Медиаиндекс составляют на основе цитируемости в СМИ. Также аналитики учитывают положительную и негативную оценку при упоминании человека, роль объекта в сообщении, прямую и косвенную речь персоны, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Медиалогии».

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Поскольку рейтинг составляли за май, Александра Высокинского упоминали в контексте скверных протестов. Также СМИ говорили о том, что глава Екатеринбурга подписал постановление об окончании отопительного сезона. Об Игоре Володине корреспонденты сообщали, когда писали новости о создании рабочей группы по строительству храма и референдуме.

ЕТВ подробно освещал протесты в сквере у Драмтеатра. Подробнее о событиях вы можете прочитать в нашей истории.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, мэр, цитируемость, рейтинг, Свердловская область , Александр Высокинский, Игорь Володин
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