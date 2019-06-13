Выпускной УрФУ пройдет без запуска воздушных шаров. Об этом руководство университета попросила группа студентов , которые решили , что традиция сильно вредит экологии. В УрФУ их предложение решили поддержать. Теперь на празднике в воздух полетят только академические шапочки , сообщили в пресс-службе университета. Студенты решили , что это примеру последуют другие российские ВУЗы. Отказаться от запуска шаров уже месяц призывают заповедники страны.



