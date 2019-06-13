Выпускной УрФУ пройдет без запуска воздушных шаров
10:30, 13 Июнь 2019
Студенты попросили руководство университета подумать об экологии.
Выпускной УрФУ пройдет без запуска воздушных шаров. Об этом руководство университета попросила группа студентов, которые решили, что традиция сильно вредит экологии. В УрФУ их предложение решили поддержать. Теперь на празднике в воздух полетят только академические шапочки, сообщили в пресс-службе университета. Студенты решили, что это примеру последуют другие российские ВУЗы. Отказаться от запуска шаров уже месяц призывают заповедники страны.
Выпускной УрФУ пройдет 29 июня. Днем шесть тысяч студентов получат дипломы на площади Кирова. Вечером выпускникам устроят вечеринку в «Уральце». На концерте выступят группы «Пицца» и «Мальбэк х Сюзанна». В прошлом году отдельную вечеринку для студентов не устраивали. Праздник решили совместить с Ural Music Night.
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