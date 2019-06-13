В Екатеринбурге унифицируют боксерские правила 

В рамках Всемирного боксерского форума , который проходит в Екатеринбурге , разработают единые правила для спортсменов. Как рассказал президент всемирной боксерской организации ( WBO) Франсиско Валькарсель , сейчас у соревнований не совпадают весовые категории. « Это предоставит спортсменам одинаковые права. Мы должны сделать так , чтобы бокс был не только олимпийским видом спорта , а боксом в целом. Сейчас медаль за эти соревнования не так ценна , как за стометровку. Нужно , чтобы бокс был наравне с остальными», — рассказал он.





Унификацию правил на сессиях форума будут обсуждать 34 организации. Их объединение должно привлечь в спорт промоутеров и СМИ. Генсек Российской федерации Бокса Умар Кремлев также сообщил , что боксерское сообщество должно решить судьбу олимпийского бокса.





« Бокс выше чем спорт. Это мост между странами. Мы объединим боксерское сообщество. Знающие люди будут решать вопросы , судьбу олимпийского бокса. Появится конкретика», — заявил он.





Торжественное открытие всемирного боксерского форума пройдет в Екатеринбурге 13 мая. На площадке ДИВСа пройдет концерт с выступлением американского боксера Роя Джонса. Он планирует зачитать рэп. Следующие два дня участники форума будут участвовать в сессиях и мастер класса. Форум закончится боксерским шоу 16 июня.