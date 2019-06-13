В Екатеринбурге унифицируют боксерские правила
17:06, 13 Июнь 2019
Боксерское сообщество объединилось на всемирном боксерском форуме.
В рамках Всемирного боксерского форума, который проходит в Екатеринбурге, разработают единые правила для спортсменов. Как рассказал президент всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель, сейчас у соревнований не совпадают весовые категории. «Это предоставит спортсменам одинаковые права. Мы должны сделать так, чтобы бокс был не только олимпийским видом спорта, а боксом в целом. Сейчас медаль за эти соревнования не так ценна, как за стометровку. Нужно, чтобы бокс был наравне с остальными», — рассказал он.
Унификацию правил на сессиях форума будут обсуждать 34 организации. Их объединение должно привлечь в спорт промоутеров и СМИ. Генсек Российской федерации Бокса Умар Кремлев также сообщил, что боксерское сообщество должно решить судьбу олимпийского бокса.
«Бокс выше чем спорт. Это мост между странами. Мы объединим боксерское сообщество. Знающие люди будут решать вопросы, судьбу олимпийского бокса. Появится конкретика», — заявил он.
Торжественное открытие всемирного боксерского форума пройдет в Екатеринбурге 13 мая. На площадке ДИВСа пройдет концерт с выступлением американского боксера Роя Джонса. Он планирует зачитать рэп. Следующие два дня участники форума будут участвовать в сессиях и мастер класса. Форум закончится боксерским шоу 16 июня.
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