В Екатеринбурге родителей первоклашек из-за липовых прописок ждет суд

Родители первоклассников в Екатеринбурге попались на поддельных прописках. На четырех человек завели уголовные дела, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Липовые справки подали в школы № 11, 23, 25 и 69, чтобы дети наверняка попали в нужное учебное заведение на 2019–2020 годы.

Прокуратура запросила информацию о прописках в отделе по вопросам миграции и выяснила, что свидетельства родителям не выдавали. Затем сотрудники ведомства поговорили с работниками школ и узнали, что трое екатеринбуржцев принесли документы лично, четвертый родитель предоставил справку через центр муниципальных услуг.

На родителей завели дела по части третьей статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Им грозит штраф в 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на два года или полугодовой арест.