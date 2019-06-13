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В Екатеринбурге медицинских вакансий стало больше на 45% с начала года

10:44, 13 Июнь 2019
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Фото: flickr
Самый большой рост предложений по работе зафиксировали в марте.

Специалисты «Зарплата.ру» посчитали вакансии в Екатеринбурге, которые появились с начала 2019 года. Они выяснили, что больше всего предложений по работе можно найти в медицине. К лету число вакансий в этой сфере увеличилось на 45%.

На втором месте по росту предложений — рабочий персонал. Здесь вакансий стало больше на 27%. Третью позицию заняла сфера страхования. Вакансии в страховании увеличились на 22%.

Самый большой всплеск предложений произошел в марте. Всего к июню количество вакансий в Екатеринбурге возросло на 4%.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, аналитика, вакансии, медицина, Свердловская область , Екатеринбург
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