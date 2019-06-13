В Екатеринбурге медицинских вакансий стало больше на 45% с начала года

Специалисты «Зарплата.ру» посчитали вакансии в Екатеринбурге, которые появились с начала 2019 года. Они выяснили, что больше всего предложений по работе можно найти в медицине. К лету число вакансий в этой сфере увеличилось на 45%.

На втором месте по росту предложений — рабочий персонал. Здесь вакансий стало больше на 27%. Третью позицию заняла сфера страхования. Вакансии в страховании увеличились на 22%.

Самый большой всплеск предложений произошел в марте. Всего к июню количество вакансий в Екатеринбурге возросло на 4%.