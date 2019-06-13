В Екатеринбурге медицинских вакансий стало больше на 45% с начала года
10:44, 13 Июнь 2019
Самый большой рост предложений по работе зафиксировали в марте.
Специалисты «Зарплата.ру» посчитали вакансии в Екатеринбурге, которые появились с начала 2019 года. Они выяснили, что больше всего предложений по работе можно найти в медицине. К лету число вакансий в этой сфере увеличилось на 45%.
На втором месте по росту предложений — рабочий персонал. Здесь вакансий стало больше на 27%. Третью позицию заняла сфера страхования. Вакансии в страховании увеличились на 22%.
Самый большой всплеск предложений произошел в марте. Всего к июню количество вакансий в Екатеринбурге возросло на 4%.
Нулевой километр
Как общественный транспорт Екатеринбурга оказался в тупике.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Уральская драматическая школа
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.