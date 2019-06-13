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Уральские таможенники забрали у пассажиров 55 запчастей для хлебопечей

13:06, 13 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Товар в 15 килограммов гости везли другу из Каменска-Уральского.

Кольцовские таможенники изъяли у пассажиров из Средней Азии 15 килограммов оборудования для хлебопечей. В коробке, которую пассажиры пронесли в «зеленый коридор», таможенники нашли 55 приборов для измерения температуры. Нарушители рассказали таможенникам, что везут товар другу-пекарю из Каменска-Уральского.

Датчики для контроля температуры в печах забрали. Сейчас идет расследование. Если бы пассажиры сдали запчасти на временное хранение и подали декларацию на них, они бы избежали наказания за незаконный товар, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , печь, хлеб, Кольцовская таможня, Екатеринбург
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