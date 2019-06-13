Уральские таможенники забрали у пассажиров 55 запчастей для хлебопечей

Кольцовские таможенники изъяли у пассажиров из Средней Азии 15 килограммов оборудования для хлебопечей. В коробке, которую пассажиры пронесли в «зеленый коридор», таможенники нашли 55 приборов для измерения температуры. Нарушители рассказали таможенникам, что везут товар другу-пекарю из Каменска-Уральского.

Датчики для контроля температуры в печах забрали. Сейчас идет расследование. Если бы пассажиры сдали запчасти на временное хранение и подали декларацию на них, они бы избежали наказания за незаконный товар, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.