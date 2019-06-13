Свердловская областная больница заплатит пациентке миллион за глаз

Свердловская областная больница № 1 выплатит пациентке миллион рублей за неудачную операцию на глазу. Женщине заменили хрусталик, но он встал неправильно, началось кровотечение. После операции глаз перестал видеть. Повторное хирургическое вмешательство не исправило ситуацию.

Страховая организация проверила больницу и нашла нарушения в оформлении документов, отсутствие поэтапных записей о состоянии больной и совета врачей. Также выяснилось, что медики не провели контрольное сканирование глазного яблока, рассказали ЕТВ в пресс-службе областного суда. Все это привело к осложнениям после операции.

Свердловчанка подала иск в Красноуфимский районный суд и потребовала выплатить ей полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, материальный ущерб в 15 654 рубля, расходы на адвоката — пять тысяч рублей. Суд удовлетворил требования пациентки частично: компенсацию морального вреда снизили до миллиона рублей. Ответчик попробовал обжаловать решение, но вторая инстанция оставила его без изменения.