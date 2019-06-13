Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловская областная больница заплатит пациентке миллион за глаз

12:53, 13 Июнь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Женщине заменили хрусталик, но от этого ей стало только хуже.

Свердловская областная больница № 1 выплатит пациентке миллион рублей за неудачную операцию на глазу. Женщине заменили хрусталик, но он встал неправильно, началось кровотечение. После операции глаз перестал видеть. Повторное хирургическое вмешательство не исправило ситуацию.

Страховая организация проверила больницу и нашла нарушения в оформлении документов, отсутствие поэтапных записей о состоянии больной и совета врачей. Также выяснилось, что медики не провели контрольное сканирование глазного яблока, рассказали ЕТВ в пресс-службе областного суда. Все это привело к осложнениям после операции.

Свердловчанка подала иск в Красноуфимский районный суд и потребовала выплатить ей полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, материальный ущерб в 15 654 рубля, расходы на адвоката — пять тысяч рублей. Суд удовлетворил требования пациентки частично: компенсацию морального вреда снизили до миллиона рублей. Ответчик попробовал обжаловать решение, но вторая инстанция оставила его без изменения.

Нулевой километр
Как общественный транспорт Екатеринбурга оказался в тупике.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловская областная больница заплатит пациентке миллион за глаз»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, глаз, операция, Екатеринбург, Свердловская область , ОДКБ №1
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов
Уральская драматическая школа
13 июня в 19:30
С Олег Богаев, Анна Батурина, Ярослава Пулинович
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.