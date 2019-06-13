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Свердловчанка получила полгода тюрьмы за долг по алиментам

09:28, 13 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Сначала женщине назначили 60 часов обязательных работ, но это не заставило ее выплатить деньги ребенку.

Жительницу Краснотурьинска приговорили к шести месяцам лишения свободы за долг по алиментам. Сначала женщина получила 60 часов обязательных работ и исполнила наказание. Но это не побудило ее вернуть деньги своему ребенку. Спустя еще два месяца неуплаты алиментов свердловчанку снова пригласили в суд.

На суде мать раскаялась в том, что уделяла сыну мало внимания и не помогала содержать его, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Но раскаяние не помогло женщине. Поскольку ей уже назначали наказание, суд решил поступить с должницей более жестко. Ее отправили за решетку на полгода.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, алименты, долги, Краснотурьинск, Свердловская область
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