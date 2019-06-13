Свердловчанка получила полгода тюрьмы за долг по алиментам
09:28, 13 Июнь 2019
Сначала женщине назначили 60 часов обязательных работ, но это не заставило ее выплатить деньги ребенку.
Жительницу Краснотурьинска приговорили к шести месяцам лишения свободы за долг по алиментам. Сначала женщина получила 60 часов обязательных работ и исполнила наказание. Но это не побудило ее вернуть деньги своему ребенку. Спустя еще два месяца неуплаты алиментов свердловчанку снова пригласили в суд.
На суде мать раскаялась в том, что уделяла сыну мало внимания и не помогала содержать его, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Но раскаяние не помогло женщине. Поскольку ей уже назначали наказание, суд решил поступить с должницей более жестко. Ее отправили за решетку на полгода.
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