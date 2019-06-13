Санитарные врачи запретили купаться в Шарташе из-за бактерий

Роспотребнадзор проверил качество воды в 67 свердловских озерах. В итоге эксперты решили, что купаться можно лишь в одном водоеме — озере Щучье.

На Среднем Урале лишь у двух водоемов есть санитарно-эпидемиологические заключение, которое дает право купаться. Помимо Щучьего озера, соответствующий документ есть у Шарташа. Вода в районе восточного берега этого озера не соответствует требованиям СанПиНа по показателям »окраска» и »термотолерантные колиформные бактерии».