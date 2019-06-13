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Санитарные врачи запретили купаться в Шарташе из-за бактерий

18:00, 13 Июнь 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Роспотребнадзор назвал лишь один водоем, безопасный для жизни.

Роспотребнадзор проверил качество воды в 67 свердловских озерах. В итоге эксперты решили, что купаться можно лишь в одном водоеме — озере Щучье.

На Среднем Урале лишь у двух водоемов есть санитарно-эпидемиологические заключение, которое дает право купаться. Помимо Щучьего озера, соответствующий документ есть у Шарташа. Вода в районе восточного берега этого озера не соответствует требованиям СанПиНа по показателям »окраска» и »термотолерантные колиформные бактерии».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Шарташ, санитарные врачи, бактерии
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