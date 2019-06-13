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Рейс из Москвы в Екатеринбург вернулся в Шереметьево

08:15, 13 Июнь 2019
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Аэропорт Кольцово (Екатеринбург)
Фото: архив ЕТВ
У самолета обнаружили неисправность датчиков подкрылок.

Самолет Embraer 190, который направлялся из Москвы в Екатеринбург 12 июня, вернулся в Шереметьево. У воздушного судна обнаружили неисправность датчиков подкрылок, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, рейс «вернулся назад после взлета из аэропорта Шереметьево после того, как в полете сработали датчики неисправности подкрылок». Он также добавил, что посадка произошла в штатном режиме. Пассажиры, пилоты и стюардессы не пострадали.

Но не всегда полеты проходят гладко. Так, в начале мая в Шереметьево произошла катастрофа, во время которой погиб 41 человек. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту. ЕТВ поговорил с очевидцами с Урала, которые были в это время в Шереметьево и наблюдали катастрофу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, рейсы, самолет, Москва, аэропорт, Екатеринбург
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