Рейс из Москвы в Екатеринбург вернулся в Шереметьево

Самолет Embraer 190, который направлялся из Москвы в Екатеринбург 12 июня, вернулся в Шереметьево. У воздушного судна обнаружили неисправность датчиков подкрылок, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, рейс «вернулся назад после взлета из аэропорта Шереметьево после того, как в полете сработали датчики неисправности подкрылок». Он также добавил, что посадка произошла в штатном режиме. Пассажиры, пилоты и стюардессы не пострадали.

Но не всегда полеты проходят гладко. Так, в начале мая в Шереметьево произошла катастрофа, во время которой погиб 41 человек. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту. ЕТВ поговорил с очевидцами с Урала, которые были в это время в Шереметьево и наблюдали катастрофу.