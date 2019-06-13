Проханов нашел у протестующих в сквере «взрывчатое вещество»

Александр Проханов сравнил движения в защиту екатеринбургского сквера у Драмтеатра и журналиста Ивана Голунова. Писатель считает , что в дело корреспондента « Медузы» вмешалась борьба « группировок» внутри силовых структур. По мнению Проханова , Голунова бы посадили , если не мощный расчет одной из противоборствующих сторон. » Эта группировка рассчитывала на гигантский протестный потенциал либералов и вообще общества», — сказал Александр Проханов в эфире радиостанции « Эхо Москвы».





И это случилось , потому что , говорит писатель , « общество наполнено ядом , раздражением , ненавистью , возмущением». « Скопилась огромная масса этого взрывчатого вещества , которое ищет выхода. Например , в екатеринбургских делах , связанных с храмом , эта энергия очень мощно прорвалась , и она добилась этой цели», — предположил Проханов.



