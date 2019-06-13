Проханов нашел у протестующих в сквере «взрывчатое вещество»
13:01, 13 Июнь 2019
Екатеринбург, где писатель собирается искать русскую мечту, оказался наполнен «ядом».
Александр Проханов сравнил движения в защиту екатеринбургского сквера у Драмтеатра и журналиста Ивана Голунова. Писатель считает, что в дело корреспондента «Медузы» вмешалась борьба «группировок» внутри силовых структур. По мнению Проханова, Голунова бы посадили, если не мощный расчет одной из противоборствующих сторон. »Эта группировка рассчитывала на гигантский протестный потенциал либералов и вообще общества», — сказал Александр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
И это случилось, потому что, говорит писатель, «общество наполнено ядом, раздражением, ненавистью, возмущением». «Скопилась огромная масса этого взрывчатого вещества, которое ищет выхода. Например, в екатеринбургских делах, связанных с храмом, эта энергия очень мощно прорвалась, и она добилась этой цели», — предположил Проханов.
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В октябре 2018 года Александр Проханов приезжал на Урал, чтобы снять авторскую программу из цикла «В поисках русской мечты». Но писателю настолько понравилось в регионе, что он решил вернуться в декабре — и встретился с губернатором Евгением Куйвашевым.
«У меня возникла вот идея — сформулировать уральскую мечту, создать общество „уральской мечты“. Сейчас я приехал сюда, чтобы глубже обсудить ее с политической элитой Урала, и с бизнес-сообществом, с историками, с философами. Я надеюсь, что здесь возникнет, если не школа или академия русской мечты, то кружок, как минимум», — заявил Александр Проханов.
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