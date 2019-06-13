Министр образования возглавил совет «Золотого сечения» Ольги Глацких

Напомним, в мае этого года прокуратура нашла нарушения в работе департамента молодежной политики. Выяснилось, что подконтрольный департаменту фонд «Золотое сечение» получил 130 миллионов рублей на организацию четырех образовательных смен для одаренных детей. Их них 60 миллионов потратили на проживание учеников в отелях, а 20 — на образование (хотя учителям заплатили только четыре). Прокуратура посчитала расходование средств неэффективным.

Кроме того, на прошлой неделе Юрий Биктуганов примкнул к ряду чиновников с запоминающимися высказываниями. Свердловский министр заявил, что сотрудничество уральских вузов с Америкой нежелательно. По словам Биктуганова, такое партнерство создает угрозу имиджу социально-политических процессов России.