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Министр образования возглавил совет «Золотого сечения» Ольги Глацких

16:01, 13 Июнь 2019
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Фото: Facebook Юрия Биктуганова
Чиновница «государство не просило вас рожать» больше не занимается фондом. Теперь за него отвечает Юрий Биктуганов.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов возглавил наблюдательный совет «Золотого сечения». Информацию о составе совета обновили на сайте организации. Юрий Биктуганов сменил Ольгу Глацких, которая в ноябре 2018 года прославилась фразой «государство не просило вас рожать».


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Фото: скриншот с сайта «Золотого сечения»

Напомним, в мае этого года прокуратура нашла нарушения в работе департамента молодежной политики. Выяснилось, что подконтрольный департаменту фонд «Золотое сечение» получил 130 миллионов рублей на организацию четырех образовательных смен для одаренных детей. Их них 60 миллионов потратили на проживание учеников в отелях, а 20 — на образование (хотя учителям заплатили только четыре). Прокуратура посчитала расходование средств неэффективным.

Кроме того, на прошлой неделе Юрий Биктуганов примкнул к ряду чиновников с запоминающимися высказываниями. Свердловский министр заявил, что сотрудничество уральских вузов с Америкой нежелательно. По словам Биктуганова, такое партнерство создает угрозу имиджу социально-политических процессов России.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, фонд, Золотое сечение, министерство, Свердловская область , Екатеринбург, Ольга Глацких, Юрий Биктуганов
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