Екатеринбуржцу вернут 262 тысячи за место на кладбище для жены
Екатеринбуржцу вернут 262 тысячи рублей за место на кладбище для покойной жены и оформление необходимых документов. Дело удалось разрешить после того, как мужчина обратился за консультацией в пункт для потребителей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.После заключения договора с одним из ритуальных агентств и оплаты услуг екатеринбуржца попросили внести еще деньги. Якобы за место на кладбище и за нужные документы. Хотя место должны предоставлять бесплатно.
Специалисты пункта для потребителей подготовили иск и направили его в суд с требованием вернуть клиенту деньги. Роспотребнадзор проверил ритуальное агентство и нашел нарушения в работе. Чкаловский районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Мужчине должны выплатить 262 тысячи рублей с учетом компенсации. Ответчик обжаловал решение, но вторая инстанция согласилась с вердиктом первой.
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