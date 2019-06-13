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Екатеринбуржцу вернут 262 тысячи за место на кладбище для жены

15:03, 13 Июнь 2019
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Фото: pixabay
С мужчины потребовали деньги за бесплатную услугу, но сыграть на доверчивости клиента не удалось.

Екатеринбуржцу вернут 262 тысячи рублей за место на кладбище для покойной жены и оформление необходимых документов. Дело удалось разрешить после того, как мужчина обратился за консультацией в пункт для потребителей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

После заключения договора с одним из ритуальных агентств и оплаты услуг екатеринбуржца попросили внести еще деньги. Якобы за место на кладбище и за нужные документы. Хотя место должны предоставлять бесплатно.
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Специалисты пункта для потребителей подготовили иск и направили его в суд с требованием вернуть клиенту деньги. Роспотребнадзор проверил ритуальное агентство и нашел нарушения в работе. Чкаловский районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Мужчине должны выплатить 262 тысячи рублей с учетом компенсации. Ответчик обжаловал решение, но вторая инстанция согласилась с вердиктом первой.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, похороны, Роспотребнадзор Свердловской области, кладбище, суд, компенсация
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