Екатеринбуржцу вернут 262 тысячи за место на кладбище для жены

Екатеринбуржцу вернут 262 тысячи рублей за место на кладбище для покойной жены и оформление необходимых документов. Дело удалось разрешить после того, как мужчина обратился за консультацией в пункт для потребителей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

После заключения договора с одним из ритуальных агентств и оплаты услуг екатеринбуржца попросили внести еще деньги. Якобы за место на кладбище и за нужные документы. Хотя место должны предоставлять бесплатно.