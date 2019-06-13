Бывшего начальника СвЖД Миронова отпустят под залог в пять миллионов
09:30, 13 Июнь 2019
Ленинский суд отказал следователям в продлении домашнего ареста.
Начальника СвЖД Алексея Миронова отпустят под залог в пять миллионов рублей. Уральское следственное управление на транспорте СКР требовало продления домашнего ареста еще на полгода, но Ленинский районный суд изменил меру пресечения. Поручителем выступил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, сообщает Znak.com. Защита Миронова с требованием суда согласилась.
Сотрудники уральского следственного управления на транспорте задержали Алексея Миронова 14 декабря. Ему предъявили обвинении в получении взятки: дизайн-проект коттеджа за покровительство по службе. Позже следствие расширило список обвинений в отношении начальничий СвЖД Алексея Миронова. Теперь его подозревают и в махинациях с закупками.
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