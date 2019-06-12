Свердловская филармония зовет на концерт «Мы с вами, маэстро Энхэ»

Свердловская филармония приглашает на благотворительный концерт, который состоится 25 июня. Музыканты начинают сбор средств на курс длительной реабилитации дирижера Уральского молодежного симфонического оркестра. Маэстро Энхэ перенес тяжелое заболевание. Насколько быстро он сможет вернуться к профессиональной деятельности и встать за дирижерский пульт зависит от того, как пройдет восстановление. .

«Его обожают за невероятный темперамент и внешнюю невозмутимость. Его ценят за профессионализм и творческую самоотверженность. Его забрасывают письмами и ждут с концертами», — говорится в сообщении Свердловской филармонии.