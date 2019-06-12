Свердловская филармония зовет на концерт «Мы с вами, маэстро Энхэ»
Свердловская филармония приглашает на благотворительный концерт, который состоится 25 июня. Музыканты начинают сбор средств на курс длительной реабилитации дирижера Уральского молодежного симфонического оркестра. Маэстро Энхэ перенес тяжелое заболевание. Насколько быстро он сможет вернуться к профессиональной деятельности и встать за дирижерский пульт зависит от того, как пройдет восстановление. .
«Его обожают за невероятный темперамент и внешнюю невозмутимость. Его ценят за профессионализм и творческую самоотверженность. Его забрасывают письмами и ждут с концертами», — говорится в сообщении Свердловской филармонии.
Энхбаатар Баатаржав, которого знают под творческим псевдонимом Энхэ, — один из последних учеников создателя Уральского филармонического оркестра Марка Павермана. В 2007 году он возглавил Уральский молодежный симфонический оркестр. Как сказал пианист Денис Мацуев, оркестр под управлением маэстро Энхэ превратился в «бриллиант», который «наравне с нашими великими оркестрами, должны рождаться на симфоническом небосклоне».
Помочь Маэстро можно купив билет на благотворительный концерт «Мы с вами, маэстро Энхэ!». Или сделав пожертвование.