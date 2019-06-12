Познер объединил сквер у Драмтеатра и освобождение Голунова
Владимир Познер назвал противостояние в сквере Екатеринбурга и освобождение Ивана Голунова — победа «журналистского сообщества и гражданского общества». «Когда жители воспротивились строительству православного храма в публичном сквере», это, по словам известного телеведущего, было победой. Но события в Екатеринбурге, по мнению Познера «локальное, хотя и важное дело».
Освобождение и снятие обвинений с журналиста «Медузы» известный телеведущий считает общероссийской победой. «Это показатель некоторого изменения состояния нашего общества: от ощущения, что ничего нельзя поделать, к пониманию того, что если ничего не делать, то ничего и не будет», — цитирует Познера ТАСС.
Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан с грубыми нарушения со стороны столичной полиции. Ему предъявили обвинение по ст. 228 — покушение на сбыт наркотиков. Затем суд избрал меру пресечения — домашний арест. 11 июня после масштабных общероссийский акций протеста в рамках закона все обвинения с Голунова были сняты за недостаточностью доказательств.
Екатеринбуржцы с течение нескольких дней выходили в сквер у театра драмы, где планировалось строительство храма святой Екатерины. После общественных волнений президент Путин заявил, что конфликт следует уладить. Забор, ограждающий строительную площадку был демонтирован. Сейчас власти Екатеринбурга готовят проведение опроса, по результатам которого будет определено место для строительства храма.