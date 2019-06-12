Познер объединил сквер у Драмтеатра и освобождение Голунова

Владимир Познер назвал противостояние в сквере Екатеринбурга и освобождение Ивана Голунова — победа «журналистского сообщества и гражданского общества». «Когда жители воспротивились строительству православного храма в публичном сквере», это, по словам известного телеведущего, было победой. Но события в Екатеринбурге, по мнению Познера «локальное, хотя и важное дело».

Освобождение и снятие обвинений с журналиста «Медузы» известный телеведущий считает общероссийской победой. «Это показатель некоторого изменения состояния нашего общества: от ощущения, что ничего нельзя поделать, к пониманию того, что если ничего не делать, то ничего и не будет», — цитирует Познера ТАСС.