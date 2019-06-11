Журналистка ЕТВ провела одиночный пикет с плакатом «Свободу Голунову»

ведущая ЕТВ

Первый раз в жизни стояла в одиночном пикете. Пошла после работы к главку на Ленина и встала. Из совершенно эгоистических соображений — чтобы перестать гонять в голове одни и те же мысли про беспредел, страх, бессилие. Все эти дни думаю о том, что если в отношении известного журналиста известного издания можно вот так (я даже не про подбросили-не подбросили, а про нарушение всех возможных процессуальных штук), то что происходит с «обычными» людьми?