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Журналистка ЕТВ провела одиночный пикет с плакатом «Свободу Голунову»

11:23, 11 Июнь 2019
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Фото: Facebook Оксаны Маклаковой
Оксана Маклакова решила поддержать корреспондента «Медузы» и вышла к главку МВД на Ленина в Екатеринбурге.

Журналистка ЕТВ Оксана Маклакова подключилась к акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Она выступила с одиночным пикетом у полицейского главка на Ленина в Екатеринбурге. На плакате, который взяла с собой Оксана Маклакова, было написано «Свободу Голунову».


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Чего ждать от фестиваля.
Оксана Маклакова
ведущая ЕТВ

Первый раз в жизни стояла в одиночном пикете. Пошла после работы к главку на Ленина и встала. Из совершенно эгоистических соображений — чтобы перестать гонять в голове одни и те же мысли про беспредел, страх, бессилие. Все эти дни думаю о том, что если в отношении известного журналиста известного издания можно вот так (я даже не про подбросили-не подбросили, а про нарушение всех возможных процессуальных штук), то что происходит с «обычными» людьми?

Оксана Маклакова

По словам ведущей ЕТВ, к ней два раза подходили полицейские и вежливо просили показать документы. «Оба раза очень милые и вежливые, спросили документы, у меня (ворона — это диагноз) кроме журналистского удостоверения ничего с собой не оказалось — ни паспорта, ни прав. Наверное, они могли бы меня увезти в участок для установления личности. Но они просто записали в блокнотик фамилию из удостоверения, пожелали удачи и ушли», — рассказала Оксана.

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Фото: Facebook Оксаны Маклаковой

Напомним, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в прошлый четверг, 6 июня, в Москве. При себе и в квартире у него нашли наркотики, при том, что коллеги и друзья журналиста утверждают, Иван никогда не употреблял запрещенные вещества. По России прошли пикеты в поддержку журналиста. Екатеринбург тоже подключился к ним. В субботу, 8 июня, у здания свердловского МВД пикетировал политтехнолог Платон Маматов. Он написал на плакате «Вы подбросили наркотики Голунову?».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , пикет, полиция, МВД, ЕТВ, Оксана Маклакова
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